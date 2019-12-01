Губернатор Свердловской области призвал уральцев поставить прививку от гриппа

20:07 | 5.12.2019

Фото: скриншот видео в Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал уральцев поставить прививку от гриппа. Глава региона обратился к гражданам в видео, где прививается сам.



«Сегодня ставлю прививку от гриппа. Сам сделаю и всем посоветую. Потому что лучше потратить здоровое время на себя и на своих близких, нежели в выходные и новогодние праздники болеть и покупать лекарства», - сказал Куйвашев.



Следует отметить, что по данным медиков, прививаться лучше за месяц до начала эпидемиологического сезона. На Урале это время обычно наступает после зимних праздников, в январе. Поэтому тем, кто ещё не прошел вакцинацию, рекомендуется сделать это в ближайшее время.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»