В Свердловской области ожидается метель

16:54 | 5.12.2019

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По данным свердловских синоптиков, завтра, 6 декабря, в регионе ожидается сильный снег и усиление ветра до 23 м/сек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



В ведомстве напоминают гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями. Завтра не следует планировать дальние поездки без особой необходимости.



Если все же приходится выезжать в дальний путь, то рекомендуется ознакомиться с метеосводкой, обеспечить запас бензина, ознакомиться с расположением кафе и населенных пунктов на маршруте, взять теплую одежду и продукты питания, а также зарядить мобильный телефон. Кроме того, во время поездки необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.



При возникновении ЧП следует звонить в МЧС России по номерам 101 или 112.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»