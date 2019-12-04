В столице Урала пройдут Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

14:25 | 5.12.2019

Фото: екатеринбург.рф

В Екатеринбурге пройдут Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе, которые посвящены героям Уральского добровольческого танкового корпуса м героям тыла.



Состязания состоятся 6 и 7 декабря. В этом году первенство проводится уже в 32-й раз. Участие в турнире примут около 300 спортсменов из разных городов России.



Торжественное открытие состоится завтра, 6 декабря, в 13:00 в спортивном центре «Верх-Исетский».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»