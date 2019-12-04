4 редкие обезьяны прошли таможенный контроль в Екатеринбурге

В Кольцово сегодня прибыл живой груз. Из Праги прилетели 4 обезьяны. Екатеринбург стал для эдиповых тамаринов своеобразным пересадочный пунктом: через сутки приматы отправятся в Читу, где их ждут в местном зоопарке, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.По прилёту обезьян встретили специалисты екатеринбургского зоопарка, которые осмотрели животных. По словам экспертов, обезьяны хорошо перенесли полет.Для таможенников обезьяны хоть и живой, но товар. Приматы попали под таможенную процедуру «импорт». В ожидании следующего рейса обезьяны проведут на таможенном посту Аэропорт Кольцово (грузовой).