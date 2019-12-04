В Екатеринбурге утром в пожаре погиб мужчина

11:15 | 5.12.2019

Сегодня, 5 декабря, в пожаре, который произошёл утром в жилом пятиэтажном доме на улице Белинского, 220/7, погиб мужчина.



Сообщение о задымлении в одной из квартир на четвёртом этаже дома поступило в диспетчерскую МЧС в 6:54. Большинство жителей дома, увидев дым, покинули свои квартиры самостоятельно до приезда пожарных. Но троим жителям многоэтажки, чтобы эвакуироваться, потребовалась помощь спасателей.



Как сообщают очевидцы происшествия, в дыму погиб один из жильцов дома – 50-летний мужчина. В дыму так же пострадала его мама. Причину задымления выясняют пожарные дознаватели. На месте ЧП работали «скорая» и реанимационная бригады.

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