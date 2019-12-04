Екатеринбуржцы смогут принять участие в рождественских чтениях на немецком и русском языках

09:25 | 5.12.2019

Фото: Управление культуры Администрации города Екатеринбурга

В Екатеринбурге состоится «Сказочный адвент», посетив который горожане смогут окунуться в атмосферу европейского рождества. Как рассказали в Управлении культуры Администрации города, чтения на немецком и русском языках состоятся в библиотечном центре «Екатеринбург» 6, 13 и 20 декабря в 18:00.



На встречах уральцы смогут позакомиться с лучшими традициями Рождества и послушать сказки и рассказы, являющиеся неотъемлемой частью культуры народов Германии. Отмечается, что мероприятия будут проходить при поддержке Администрации Екатеринурга и Генконсульства ФРГ. Они будут направлены на вовлечение жителей в социокультурную жизнь мегаполиса и реализацию интеллектуального и творческого потенциала.



Добавим, что вход на мероприятия будет свободный.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»