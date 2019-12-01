Власти Екатеринбурга провели беседу с бизнесменами-должниками

19:35 | 4.12.2019

Фото: journal.tinkoff.ru

В Екатеринбурге прошло очередное заседание городской комиссии по контролю за поступлением налогов и других обязательных платежей в муниципальный бюджет. Как рассказали в пресс-службе администрации города, на совешание пригласили руководители десяти организаций, состоящих на учете в Инспекции ФНС России по Ленинскому району, и имеющие налоговые задолженности.



Участники заседания обсуждали вопросы финансово-экономического состояния предприятий и меры, которые следует предпринять для снижения убытчности.



Добавим, что администрация города проводит подобные мероприятия регулярно.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»