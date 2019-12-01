Неизвестные пытаются дискредитировать свердловские СМИ

13:54 | 4.12.2019

Редакция издания «Вечерние ведомости» официально заявляет, что информация, относительно того, что кто-то из сотрудников редакции, либо по поручению редакции, принимал участие в вымогательстве денежных средств с бизнесмена из города Серова за непубликацию сведений о его предпринимательской деятельности, не соответствует действительности.



Кроме того, вызывает удивление позиция одного из информагенств, которое опубликовало информацию о якобы участии издания, а также еще двух региональных СМИ в истории с вымогательством, и, несмотря на негативный контекст, не обратилось за комментарием.



Редакция издания заявляет, что сотрудники «Вечерних ведомостей» не имеют никакого отношения к истории с вымогательством, и просит правоохранительные органы, в которые поступило заявление от одного из жителей Серова, объективно и в полном объеме провести проверку по данному факту. Со своей стороны редакция «Вечерних ведомостей» готова дать все необходимые объяснения, если таковые потребуются.



Напомним, что накануне блогер Ярослав Ширшиков опубликовал скрины заявлений в полицию города Серова от местного бизнесмена, согласно которым ему позвонило неизвестное лицо с целью получения денежных средств в пользу 3- лиц, заявив, что является представителем трех СМИ. Согласно заявлению, готовились публикации относительно деятельности данного бизнесмена (заявителя), однако за определенную сумму можно было их отменить.

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