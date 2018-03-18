Избирком Свердловской области отказал инициативной группе в референдуме о возвращении прямых выборов мэра

13:08 | 4.12.2019

Фото: eanews.ru

Свердловский избирком отказал инициативной группе из 20 человек в проведении референдума о возвращении прямых выборов мэра в Екатеринбурге, об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.



Отмечается, что ходатайство забраковали из-за отсутствия информации о месте рождения одного из участников рабочей группы.



Следует напомнить, что ранее облизбирком отказывал в проведении референдума. Тогда документы о регистрации инициативной группы не соответствовали статье 4 областного закона о референдуме.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»