Вчера в Екатеринбурге пропал мужчина

09:03 | 4.12.2019

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В уральской столице разыскивают пропавшего Чудова Виталия Андреевича. Как рассказала его жена поисковому отряду «Лиза Алерт», утром мужчина уехал на такси на работу и после этого на связь не выходил.



Уточняется, что 42-летний свердловчанин уезжал на серебристой «Toyota Corolla».



Рост Виталия 178 сантиметров, у него нормальное телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы и короткая стрижка. В последний раз его видели в черном пуховике и синих джинсах.



Сейчас его поисками занимаются волонтеры. Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Чудова, просят сообщать инфооргу поискового отряда Екатерине по номеру 8-965-513-27-99.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»