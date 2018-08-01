На врача, занимавшегося сбором анализов виновника ДТП на Малышева в Екатеринбурге, завели уголовное дело

18:25 | 3.12.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге завели уголовное дело на врача, проверявшего на состояние опьянения Владимира Васильева. Как сообщили в СУ СКР России по Свердловской области, медика обвиняют в халатности.



Согласно версии следствия, врач Дмитрий Челноков не стал лично производить отбор биологического материала у Васильева. Он поручил сбор биологического материала медсестре и контролировал то, как проходил сбор анализов. Медсестра же, ввиду уклонения Васильева от предоставления биоматериала, оставила емкость для анализов в присутствии отца виновника ДТП, а тот в свою очередь, поместил в емкость свой биологический материал. В результате состояние опьянения Васильева установлено не было.



«Как полагает следствие, указанные халатные действия врача повлекли существенное нарушение прав граждан, пострадавших в ДТП - прав на судебную защиту, доступ к правосудию и компенсацию причинённого ущерба», - отметили в Следственном комитете.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»