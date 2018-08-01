В поселке Совхозном Екатеринбурга отремонтировали мост через реку Патрушиху

18:01 | 3.12.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге в поселке Совхозном закончили затянувшийся ремонт моста через реку Патрушиху, об этом рассказали в администрации города.



Рабочие установили пешеходные ограждения и защитные барьеры для транспорта на мосту между улицами Мостовой и Еквропейской, а также отремонтировали водопропускное сооружение и оборудовали безопасные пешеходные зоны.



Напомним, что изначально планировалось, что работы на переезде завершат 15 октября, но позже сроки были перенесены.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»