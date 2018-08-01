Стрит-артер из Екатеринбурга обвинил Cropp в плагиате

Уличный художник из Екатеринбурга Илья Мозги обвинил польский бренд Cropp в плагиате. Илья заявляет, что бренд использует его работу, созданную на фестивале уличного искусства «Карт-бланш».Речь идет о работе екатеринбургского стрит-артера «Эта надпись сделана нелегально». Именно эта надпись появилась на куртке из новой коллекции бренда. Однако Илья не давал согласия на использование его работы в коммерческих целях.— Cropp без разрешения присвоил работу. При этом у меня нет никакого желания, чтобы мое имя ассоциировалось с этим брендом. Такая несправедливость говорит о нарушении интеллектуальных прав и бестактности компании, — пишет стрит-артер.Напомним, что работа «Эта надпись сделана нелегально» появилась еще в прошлом году. Этим летом аналогичную надпись также оставили на заборе на улице Мамина-Сибиряка.