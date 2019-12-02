Свердловский «Автомобилист» в Нижнем Новгороде возьмёт матч-реванш у «Торпедо»

12:33 | 3.12.2019

Фото: ХК «Автомобилист»

Сегодня, 3 декабря, свердловский хоккейный клуб «Автомобилист» в Нижнем Новгороде проведёт матч с местным «Торпедо». Начало встречи в 21:30 (по екб).



Последний раз команды встречались в Екатеринбурге 26 ноября. Тогда «Торпедо» одержал победу над уральцами со счётом 3:4. Всего клубы провели 22 матча, в 16 из которых выиграл Нижний Новгород.



В общей турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» занимает 12 место (38 очков), «Торпедо» расположился на восьмой строчке (41 очко).



Напомним, после этого матча свердловчане отправятся в Сочи, где в четверг, 5 декабря, проведут встречу с местным клубом.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»