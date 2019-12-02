Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки 5 килограммов детских варежек

12:13 | 3.12.2019

пресс-служба Уральского таможенного управления

Кольцовские таможенники обнаружили в багаже пассажирки рейса Екатеринбург-Пекин чемодан детских варежек. Таможенникам женщина рассказала, что везет варежки по просьбе своей подруги, которая закупила товар в Китае, однако при получении выяснила, что все они сшиты с браком. И решила вернуть поставщикам, передав через подругу обратно в Пекин, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«При ввозе эти варежки должны были декларироваться. Если обнаружился брак, то предприниматель может вернуть товар обратно. Но для этого необходимо поместить партию под процедуру реэкспорта. В багаже через пассажирский пост вывозить без декларирования товарные партии запрещено, поскольку эти товары не являются товарами для личного пользования», - рассказал Дмитрий Шишкин, начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).

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