В центре Екатеринбурга три автомобиля «собрали страйк». Есть пострадавший

11:38 | 3.12.2019

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Сегодня утром на перекрестке Шейнкмана – Челюскинцев в Екатеринбурге столкнулись сразу три автомобиля. По предварительным данным, пострадал один человек.



Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, на перекрестке столкнулись Mazda, Skoda и Range Rover. В результате аварии пострадала женщина за рулем автомобиля Mazda. Ее доставили в больницу.



Сейчас на месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»