На ледовом городке Нижнего Тагила появятся улучшенные камеры видеонаблюдения

10:22 | 3.12.2019

Фото: мэрия Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле на Театральной площади установят улучшенные камеры видеонаблюдения на время работы ледового городка. Такие меры будут приняты ради безопасности горожан.



Как заявил директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов, новые камеры позволят различать лица людей, а в случае необходимости можно будет вычислить нарушителей общественного порядка.



Сейчас для праздничной площадки уже заготовлены первые 50 кубических метров строительного материала. Уже с 10 декабря здесь начнется монтаж новогодней елки.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»