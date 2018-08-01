Детское инфекционное отделение открылось в городской больнице Краснотурьинска

19:23 | 2.12.2019

Фото: Информационный портал Министерства здравоохранения Свердловской области

В Краснотурьинской городской больнице открылось детское инфекционное отделение. Об этом сообщает информационный портал Министерства здравоохранения Свердловской области.



Отделение оснастили медицинской мебелью, заменили все системы коммуникаций, установили новые окна и двери, а также пол и стены выложили кафелем. Отделение рассчитано на 30 пациентов. Оно состоит из трёх постов, каждый из которых специализирован по типу инфицирования.



В этом году был проведён ремонт первого поста, где размещаются дети с кишечными инфекциями, а также те, диагноз которым только устанавливается. Все палаты подключены к централизованной системе подачи кислорода для оказания экстренной помощи. К этой же системе были подключены шесть палат второго поста, где лечатся дети с кишечными инфекциями.



Также в ходе ремонта отремонтировали клиническую лабораторию в детском отделении и отделение хирургии.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»