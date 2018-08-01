В Екатеринбурге произошла поножовщина около бара в центре города

18:28 | 2.12.2019

В минувшие выходные, в ночь с пятницу на субботу в Екатеринбурге произошла поножовщина с участием посетителей бара «Шейк», расположенного на улице Шейнкмана,10 около прокуратуры Свердловской области. Как стало известно veved.ru из собственных источников, уроженец Армении и уроженец Азербайджана повздорили в баре на бытовой почве, после чего вышли на улицу.



В ходе потасовки азербайджанец достал нож и ударил оппонента. С места драки его увезли в реанимационное отделение, в настоящее время он уже пришел в себя. Сотрудники отдела полиции №9 занимаются поиском нападавшего гражданина, решается вопрос о возбуждении уголовного отдела по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).



В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу подтвердили информацию. По предварительным данным, словесный конфликт посетителей перерос в драку, в ходе которой подозреваемый ударил ножом пострадавшего. По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ. Сотрудники полиции в рамках расследования уголовного дела изучают съемки с камер видеонаблюдения, устанавливают очевидцев. Ведется розыск нападавшего.

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