Уральскую биеннале в Екатеринбурге посетили 115 тысяч человек

13:42 | 2.12.2019

Фото: культура.екатеринбург.рф

В Екатеринбурге вчера, 1 декабря, завершилась V Уральская биеннале современного искусства. Согласно подсчётам, её посетили около 115 тысяч человек.



Уральцы в течение трех месяцев могли посетить площадки Уральского оптико-механического завода и кинотеатра «Колизей» и увидеть там работы известных художников из 25 стран мира на тему «Бессмертие».



По мнению комиссара Уральской индустриальной биеннале Алисы Прудниковой, нынешняя биеннале является уникальной.



Эк«Создать арт-пространство на территории действующего режимного предприятия, Уральского оптико-механического завода, совершенно новый опыт. В таком масштабе биеннале, может быть, уже не повторится, поэтому для нас это был во всех отношениях вызов», – отметила Алиса Прудникова.



Стоит напомнить, что в прошлом году Уральская биеннале стала лауреатом премии «Инновация» в номинации «Проект года».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»