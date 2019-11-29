Свердловские полицейские приняли участие в 18-ом турнире по стрельбе, посвященном памяти Олега Ждановских

15:42 | 1.12.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Сотрудники силовых структур Свердловской области приняли участие в 18-ом турнире по стрельбе из табельного оружия (пистолета Макарова), посвященном памяти оперуполномоченного уголовного розыска старшего лейтенанта милиции Олега Ждановских, об этом рассказали в пресс-службе свердловского ГУ МВД.



Отмечается, что всего в турнире принимали участие 7 команд. Победителей наградили грамотами и подарками, а команда-победитель получила переходящий кубок.



После турнира участники турнира посетили могилу Олега Ждановских и возложили цветы к памятнику.



Напомним, офицер Олег Ждановских начал службу в МВД в декабре 1993 года. Со 2 апреля 2001 года он находился в командировке на территории Чеченской Республики. В день, когда в Грозном произошел обстрел автобусной остановки на перекрестке улиц Маяковского и Краснознаменной, Ждановских вместе с оперативной группой выехал на место происшествия, где попал в засаду. Лейтенант Олег Ждановских был ранен в результате обстрела. Медикам спасти героя не удалось.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»