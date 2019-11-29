Новости дня
12:36 | 1.12.2019
Фото: Администрация города Екатеринбурга
Екатеринбуржцы смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ по случаю Всемирного дня борьбы со СПИД
Так, с 12:00 до 20:00 будет работать передвижная лаборатория на перекрестке Вайнера – Попова, с 14:00 до 20:00 свой статус можно будет узнать в стационарном Центре помощи на Лермонтова, 17 и с 12:00 до 17:00 уральцы смогут пройти тестирование в ТЦ «Мега».
Добавим, что на площадках тестирования будут работать специалисты Свердловского центра профилактики и борьбы со СПИДом, студенты-медики, волонтёры «Российского Красного креста», сотрудники Городского центра медицинской профилактики и врачи учреждений здравоохранения.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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