Власти Екатеринбурга потратят 252 млн рублей на новый детский сад в Академическом

10:39 | 1.12.2019

Фото: o-rad.ru

В микрорайоне Академическом города Екатеринбурга планируется построить новый детский сад. Согласно документации на официальном портале госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 252 миллиона рублей.



Планируется, что новый детсад будет рассчитан на 300 мест. Он будет находиться в 26-м квартале. Построить подрядчику здание будет необходимо до 31 июля 2021 года.



Победителя конкурса определят 9 декабря.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»