В Екатеринбурге из-за пожара эвакуировали дом, в котором находился клуб квестов

09:14 | 1.12.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральской столице сегодня ранним утром произошел пожар в клубе квестов, находящимся в жилом доме на Малышева, 1. Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, пожарным пришлось эвакуировать из здания 100 человек, 10 из которых – дети.



Следует уточнить, что на момент возникновения пожара в помещении для квест-игр людей не было. Однако найти очаг возгорания спасателям было непросто из-за сложной планировки подвальных помещений и сильного задымления. 63 человека с 21 единицей спецтехники боролись с огнем в течение часа.



В результате пожара никто не пострадал. На данный момент дознаватели устанавливают причину произошедшего.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»