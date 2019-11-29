В Екатеринбурге тысячи должников привлекут к ответственности

13:48 | 30.11.2019

Со 2 по 6 декабря в Екатеринбурге пройдёт оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», в рамках которого к ответственности планируется привлечь 3 827 человек с общей суммой долга 22 млн рублей.



«Лица, вовремя не оплатившие административные штрафы, привлекаются к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП Российской Федерации»,- рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.



Санкции статьи предусматривают наказание в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа (но не менее одной тысячи рублей), либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо до 50 часов обязательных работ. При этом, привлечённые к ответственности и отбывшие наказание в виде ареста должники, не освобождаются от выплаты задолженности.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»