В Екатеринбурге коллектор забрал у должницы машину вместе со спящим внутри ребенком

20:32 | 29.11.2019

Фото: detmir.ru/Детский-мир

В уральской столице коллектор забрал у должницы автомобиль, внутри которого спала её трехлетняя дочка. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, на мать завели делопроизводство по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, а в микрокредитной компании проводят проверку.



Днём 27 ноября женщина поехала на своей Mazda 3 в бизнес-центре в Промышленном проезде и припарковала автомобиль, оставив там спящую девочку. Выйдя, она не увидела ни машины, ни ребенка и обратилась в полицию.



Полицейские выяснили, что автомобиль находится в залоге у микрокредитной компании, которая предоставила ей займ в размере 160 тысяч рублей в 2017 году. Автомобиль женщина оставила у себя в пользовании, а долг не выплачивала около года. В результате сотрудники микрокредитной компании определили нахождение машины и решили отогнать его на корпоративную парковку. Следует отметить, что двери автомобиля были открыты, а ключи находились в замке зажигания.



Водитель обнаружил ребенка в салоне только во время поездки. После этого он приехал в ближайший отдел полиции, где оставил ребенка и написал объяснение. Полицейские передали ребенка медикам: девочка здорова, с ней все в порядке.



Добавим, что после проверки микрокредитной компании полицейские дадут правовую оценку действиям его сотрудников по просьбе матери девочки.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»