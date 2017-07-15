Экс-инспектора Уральского управления Ростехнадзора осудили за взятку

13:56 | 29.11.2019

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В Екатеринбурге Верх-Исетский районный суд вынес приговор государственному экс-инспектору межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Денису Семашко.



В пресс-службе прокуратуры рассказали, что Семашко в 2017 года отправился на выездную проверку на место строительство участка трассы Екатеринбург – Тюмень. Речь идёт о Камышловском районе. Он обнаружил, что у строительной организации отсутствует общий журнал работ номер 1. Семашко предложил представителю организации передать ему 140 тысяч рублей за несоставление протокола. Представитель организации перевел эту сумму на карту инспектора.



Взяткодатель все же был освобождён от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Однако Семашко суд признал виновным по статье 290 УК РФ (получение взятки за незаконное бездействие). Ему назначено четыре года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»