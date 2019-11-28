На сцене Свердловской филармонии откроется международный фестиваль «Евразия»

11:25 | 29.11.2019

Фото предоставлено организаторами

В Екатеринбурге сегодня, 29 ноября, откроется пятый международный музыкальный фестиваль «Евразия». Мероприятие продлится целую неделю в Свердловской филармонии.



Впервые в нашей стране прозвучит немецкая оратория «Плот Медузы», посвященная памяти Че Гевары. Кроме того, в фестивале примут участие мировые исполнители и дирижёры из России, Франции, Великобритании, Грузии и Германии. На сцене Свердловской филармонии дадут восемь концертов. Программу откроет фрагмент оперы Вагнера «Тристан и Изольда».



По словам организаторов, юбилейный сезон уделил большое внимание не только классическим, но и современным композиторам.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»