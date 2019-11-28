В екатеринбургском метро образовалась пробка из пассажиров

09:28 | 29.11.2019

Фото: ЕАН

Сегодня, 29 ноября, в екатеринбургском метро образовалась пробка, из-за которой местные жители опоздали на работу. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на очевидцев.



Как сообщают местные жители, причиной задержки стали сломанные терминалы. Одна из пассажирок рассказала, что не работают два или три терминала, один, возможно, для банковских карт, а другой для «Екарт».



– Все мечутся, давка, перелезают через ограждение. Сумки вообще не ставили на ленту – не протолкаешься потом за ними, – жалуется пассажирка.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»