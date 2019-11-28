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09:28 | 29.11.2019
Фото: ЕАН
В екатеринбургском метро образовалась пробка из пассажиров
Как сообщают местные жители, причиной задержки стали сломанные терминалы. Одна из пассажирок рассказала, что не работают два или три терминала, один, возможно, для банковских карт, а другой для «Екарт».
– Все мечутся, давка, перелезают через ограждение. Сумки вообще не ставили на ленту – не протолкаешься потом за ними, – жалуется пассажирка.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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