Спутник Маска? Свердловчане увидели в небе странный светящийся объект

Жители Свердловской области этим вечером заметили странный объект, летевший в небе. По словам очевидцев, это было очень похоже на метеорит.После пролетевшего объекта на небе остался дым.Стоит напомнить, что ученые обещали уральцам, что они смогут увидеть спутники Илона Маска в конце недели. Согласно расчётам, заметить их можно будет с 29 ноября по 1 декабря.