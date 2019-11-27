В Екатеринбурге вновь перекроют дороги из-за спортсменов

1 декабря в Екатеринбурге состоится зимний полумарафон, в котором примут участие более двух тысяч уральцев. Им будут предложены дистанции от 400 метров до 21 километра.Дороги перекроют с 8:00 до 14:00 по улице Ельцина (от Челюскинцев до Ленина), по набережной Рабочей молодежи (от Химиков до 8 марта), по Дзержинского (от Горького до СК «Динамо»).Помимо прочего, стоянка машин на указанных участках будет запрещена. Общественный транспорт пойдет в объезд.