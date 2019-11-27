В Нижнем Тагиле одобрен проект городского бюджета 2020 года

13:40 | 28.11.2019

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле прошли публичные слушания по согласованию проекта городского бюджета на следующий год и плановый 2021-2022 гг.



В открытом голосовании приняли участие 194 жителя Нижнего Тагила, большинство которых проголосовали за утверждение проекта основного финансового документа муниципалитета.



Замглавы горадминистрации по финансово-экономической политике Алексей Будилов рассказал, что в 2020 году доход предположительно составит 14 млрд 24 млн 250 тыс рулей, а расходы – 14 млрд 80 млн 872 тыс рублей. Соответственно дефицит превысит 56 млн 600 тыс рублей, но это, по мнению замглавы, не повод увеличивать муниципальный долг.



Пресс-служба администрации Нижнего Тагила выделила некоторые расходные пункты. Так, из горбюджета будет выделено на развитие городского транспорта, ремонт дорог, содержание объектов благоустройства и развитие объектов соцсферы. Помимо прочего, на эти деньги планируется строительство моста через Тагильский пруд, обновление лифтов в многоквартирных домах и возведение дома в пол. Уральце для жителей ветхих и аварийных домов.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»