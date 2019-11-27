В Туринске мигрант из Киргизии предложил полицейскому взятку в размере одной тысячи рублей

11:57 | 28.11.2019

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданки Киргизии, обвиняемая в покушении на дачу взятки начальнику отделения по вопросам миграции полиции Туринска.



По версии следствия, 16 сентября 2019 года гражданка обратилась в отдел МВД России по Туринскому району к начальнику отделения по вопросам миграции с просьбой о продлении срока ее пребывания на территории РФ. В связи с отсутствием законных оснований обвиняемой было отказано в продлении срока пребывания, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Получив отказ, обвиняемая положила на стол сотруднику полиции конверт с находящимися в нем денежными средствами в размере 1 тыс. рублей и сообщила о своем намерении решить указанный вопрос. Несмотря на неоднократное разъяснение обвиняемой, что ее действия являются дачей взятки, она настаивала на своем. .



По факту покушения на дачу взятки начальник отделения по вопросам миграции незамедлительно сообщил в дежурную часть.

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