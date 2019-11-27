В Свердловской области сгорели три садовых дома и автомобиль

11:29 | 28.11.2019

Фото: oblgazeta.ru

Сегодня ночью диспетчеры зафиксировали вызов. В коллективном саду Первоуральска горели три садовых дома, надворные постройки и автомобиль «ВАЗ-2111». Площадь пожара составила 110 квадратных метров.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, в тушении пожара приняли участие пять единиц техники, девять спасателей, в том числе добровольной пожарной команды.



В результате происшествия сгорели надворные постройки, повреждения получили кровли, чердачные перекрытия и стены садовых домов, а также кузов автомобиля. Пострадавших нет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»