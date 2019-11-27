Пусть мама услышит…: на Рефтинском водохранилище откололась льдина с подростками-рыбаками

09:40 | 28.11.2019

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером на Рефтинском водохранилище рыбаки-подростки оказались на отколовшейся льдине, которую прибило к острову в 500 метрах от берега.



Пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области сообщила, что в спасательной операции участвовали 9 единиц техники, 19 человек личного состава. Было принято решение направить к горе-рыбакам надувную лодку.



По окончании спасательной операции скорая медицинская помощь зафиксировала состояние пострадавших как удовлетворительное.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»