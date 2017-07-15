Прокуратура проверит ряд свердловских больниц из-за сообщений о ненадлежащей эксплуатации

18:34 | 27.11.2019

Фото: webinfo.kz

В Свердловской области прокуратура организовала проверку сообщениям СМИ о ненадлежащей эксплуатации и содержании ряда учреждений здравоохранения, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.



Так, в сообщениях шла речь о больницах Верхней Салды, Ирбита, Красноуфимска, Нижнего Тагила, Краснотурьинска, поселка Зюзельский и села Кишкинское.



Прокуратура планирует проверить соблюдение порядка использования имуществом, целевое использование финансов, выделенных на эксплуатацию, санитарно-гигиеническое и техническое состояние зданий медучреждений, а также соблюдение норм пожарной безопасности.



По итогам проверок прокуратура решит вопрос о принятии мер прокурорского реагирования для устранения нарушений.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»