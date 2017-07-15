Под Первоуральском вновь вытекли опасные отходы

16:34 | 27.11.2019

Фото: пресс-служба АО «Русский хром 1915»

Под Первоуральском со шламоотвала АО «Русский хром 1915» снова вытекли ядовитые отходы, которые попали в реку Магнитную. Соответствующие органы уже проинформированы об инциденте.



Пресс-служба «Русского хрома 1915» уточнила, что отходы связаны с монтажом нового оборудования.



На предприятии проходит планово-принудительный ремонт дренажной системы и насосных станций с 25 ноября по 20 декабря 2019 года. В связи с приобретением нового очистного оборудования для станции нейтрализации АО «Русский хром 1915» проводится модернизация дренажной системы, удерживающей ранее накопленные отходы ПО «Хромпик». Также на этой неделе остановлена насосная станция №3 для замены электронасоса. Помимо прочего, проведены очистные работы в колодцах с откачкой иловых отложений.



После ремонта предприятие приступит к монтажу на станции нейтрализации нового очистного оборудования из Германии.



Отметим, на днях на заседании согласительной комиссии по природопользованию представители Первоуральска организация попросила из областной казны еще 37 млн рублей на очистку сточных вод предприятия от шестивалентного хрома и предотвращение его попадания в реку Чусовую.



В ответ на это министр природных ресурсов Алексей Кузнецов довольно резко возразил, что в прошлом году на эти цели было предоставлено 46 млн рублей, в бюджете города на охрану окружающей среды было заложено 33 млн рублей, а исполнение составило только 22 млн рублей. Депутат Владимир Терешков предложил потребовать у «Русского хрома» отчета «за те деньги, которые им с таким трудом выделили» ранее.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»