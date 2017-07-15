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20:41 | 26.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

За 9 месяцев в Екатеринбурге модернизировали 40 светофоров

В Екатеринбурге за 9 месяцев модернизировали 40 светофорных объектов, об этом рассказал председатель Комитета по транспорту, организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети Администрации города Екатеринбурга Игорь Ощепков во время совместного заседания профильных комиссий Екатеринбургской городской Думы.

Он отметил, что в рамках работ над снижением аварийности на дорогах города специалисты также устанавливают дорожные знаки, оборудование пешеходных переходов, наносят разметку, улучшают освещенность, меняют дорожное полотно и проводят другие мероприятия.

В 2020 году власти планируют обновить ещё 55 светофоров.

Напомним, ранее мы писали, что согласно данным ГИБДД, в городе из-за устаревшей светофорной системы возросло количество ДТП, в которых гибнут люди. Количество аварий возросло за год на 19%. Игорь Ощепков объяснить, почему так вышло, не смог.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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