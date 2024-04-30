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Путин подписал указ о передачи «Ростеху» завода Малика Гайсина в Каменске-Уральском
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Накануне Владимир Путин подписал указ о передаче госкорпорации «Ростех» уральского завода электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском, который ранее принадлежал уральскому бизнесмену Малику Гайсину.
Таким образом «Ростеху» передают около 65,6 тысячи обыкновенных и порядка 28,6 тысячи привилегированных акций. Завершить передачу должны в течение 12 месяцев.
Напомним, что известного в 1990-х предпринимателя и политика обвиняют в злоупотреблении полномочиями, растрате в особо крупном размере и присвоении. Сейчас он находится под домашним арестом.
В феврале по иску Генпрокуратуры с Малика Гайсина было взыскано 690,2 миллиона рублей за ущерб деятельности предприятия. По данным «Ъ-Урал», завод сорвал госзаказ Минобороны РФ по 119 договорам на 23,5 тысячи изделий в 2022 год.
Кроме этого, с него взыскали 232,1 миллиона рублей за злоупотребление полномочиями и непринятие мер для взыскания займов и процентов с предприятия ООО «Уралтрейдконсалтинг», а также 245,7 миллиона рублей на модернизацию оборудования и 153,7 миллиона рублей на реконструкцию очистных сооружений, так как он должен был заботиться о развитии предприятия.
Таким образом «Ростеху» передают около 65,6 тысячи обыкновенных и порядка 28,6 тысячи привилегированных акций. Завершить передачу должны в течение 12 месяцев.
Напомним, что известного в 1990-х предпринимателя и политика обвиняют в злоупотреблении полномочиями, растрате в особо крупном размере и присвоении. Сейчас он находится под домашним арестом.
В феврале по иску Генпрокуратуры с Малика Гайсина было взыскано 690,2 миллиона рублей за ущерб деятельности предприятия. По данным «Ъ-Урал», завод сорвал госзаказ Минобороны РФ по 119 договорам на 23,5 тысячи изделий в 2022 год.
Кроме этого, с него взыскали 232,1 миллиона рублей за злоупотребление полномочиями и непринятие мер для взыскания займов и процентов с предприятия ООО «Уралтрейдконсалтинг», а также 245,7 миллиона рублей на модернизацию оборудования и 153,7 миллиона рублей на реконструкцию очистных сооружений, так как он должен был заботиться о развитии предприятия.
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