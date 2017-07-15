Из-за износа светофоров в Екатеринбурге гибнут люди

13:01 | 26.11.2019

Фото: fonstola.ru

Большая часть светофоров в Екатеринбурге устарела и приводит к ДТП с гибелью людей, заявил представитель ГИБДД на заседании комиссии по безопасности гордумы Екатеринбурга.



Количество ДТП в столице Урала за год возросло на 19%, количество погибших – на 23%. Главный госинспектор по безопасности движения в Екатеринбурге Вадим Буйдалин отметил, что причинами таких показателей служат недостатки дорожной сети и высокий износ оборудования.



Согласно приведенным данным, за год произошло 180 ДТП с участием пешеходов. В результате инцидентов 10 человек погибли, 180 пострадали. В каждом десятом случае причиной стала неисправность дорожного оборудования.



Депутаты попросили прокомментировать это заявление председателя комитета по транспорту мэрии Екатеринбурга, эксполковника ГИБДД, Игоря Ощепкова. Тот растерялся. Как выяснилось, такие цифры он слышит впервые.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»