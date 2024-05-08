Возрастное ограничение 18+
Строительный магазин загорелся в Каменске-Уральском
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ещё один пожар сегодня вспыхнул в Каменске-Уральском. Там загорелся строительный магазин в районе Южный. Горит фасад, кровля и пристрой к магазину.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарного диспетчера в 14.43. Прибывшие на место специалисты МЧС в составе 27 человек на 10 единицах техники локализовали огонь на площади 400 квадратных метров в 15.35. Ликвидация пожара продолжается.
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировался 51 человек, сообщили в свердловском управлении МЧС.
Напомним, что до этого в Екатеринбурге загорелись два частных дома.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарного диспетчера в 14.43. Прибывшие на место специалисты МЧС в составе 27 человек на 10 единицах техники локализовали огонь на площади 400 квадратных метров в 15.35. Ликвидация пожара продолжается.
До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировался 51 человек, сообщили в свердловском управлении МЧС.
Напомним, что до этого в Екатеринбурге загорелись два частных дома.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию