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Пробки, о которых предупреждал Уралуправтодор, вернулись на Пермский тракт
Скриншот: Google-карты
Согласно данным сервисов Google и «Яндекс Карты», по состоянию на 14.00 9 мая пробка в направлении Перми со стороны Екатеринбурга между Ревдой и Дружинино достигает 15 километров. В сторону Екатеринбурга движение гораздо более свободное — затруднение наблюдается на участке длиной всего около двух километров.
Пробки на Пермском тракте (бывшая трасса Р-242) вызваны строительством новой трассы М-12 — на некоторых участках снижена максимально разрешённая скорость и организовано реверсивное движение. Кроме того, ситуацию усугубило традиционное увеличение трафика из Екатеринбурга в близлежащие населённые пункты в праздничные дни. Уралуправтодор предупреждал о пробках накануне. Однако наиболее сложная ситуация на трассе может возникнуть после мокрого снега, который прогнозируют в ночь с 9 на 10 мая.
Пробки на Пермском тракте (бывшая трасса Р-242) вызваны строительством новой трассы М-12 — на некоторых участках снижена максимально разрешённая скорость и организовано реверсивное движение. Кроме того, ситуацию усугубило традиционное увеличение трафика из Екатеринбурга в близлежащие населённые пункты в праздничные дни. Уралуправтодор предупреждал о пробках накануне. Однако наиболее сложная ситуация на трассе может возникнуть после мокрого снега, который прогнозируют в ночь с 9 на 10 мая.
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