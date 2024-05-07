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В Екатеринбурге из-за смерти сотрудницы закрыли склад Wildberries
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Минувшей ночью в Екатеринбурге на складе Wildberries Перспективной, 12/2 с большой высоты сорвалась 27-летняя сотрудница. Она упала со стеллажа на уровне седьмого этажа. Из-за её смерти сегодня работа склада была приостановлена.
По данным URA.RU, склад закрыли до 18 мая для проверки техники безопасности. Там трудились сотни человек. Сейчас работники беспокоятся о том, что не смогут зарабатывать в это время: у многих кредиты, ипотеки.
В пресс-службе интернет-магазин информацию о несчастном случае подтвердили, уточнив, что предупредили продавцов и попросили привозить товары на другие доступные точки. Также команда маркетплейса принесла соболезнования близким погибшей, пообещав родственникам оказать всю необходимую помощь.
В следственном комитете ситуацию официально ещё не комментировали.
По данным URA.RU, склад закрыли до 18 мая для проверки техники безопасности. Там трудились сотни человек. Сейчас работники беспокоятся о том, что не смогут зарабатывать в это время: у многих кредиты, ипотеки.
В пресс-службе интернет-магазин информацию о несчастном случае подтвердили, уточнив, что предупредили продавцов и попросили привозить товары на другие доступные точки. Также команда маркетплейса принесла соболезнования близким погибшей, пообещав родственникам оказать всю необходимую помощь.
В следственном комитете ситуацию официально ещё не комментировали.
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