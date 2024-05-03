В Екатеринбурге на ВИЗе из-за ремонта путей приостановят движение 11 трамваев

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на ВИЗе в связи с ремонтом трамвайных путей на улицах Синяева, Полежаевой и переулке Левшинского будет приостановлено движение 11 маршрутов.С 18 мая 00.00 до 20 мая 05.00 в обоих направлениях будет закрыто движение трамваев №№ 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, идущих по улице Бебеля, Полежаевой, Халтурина от остановки «Таганский ряд» до остановки «Кирова».С 25 мая 00.00 до 27 мая 05.00 приостановят трамвайные маршруты №№ 2, 3, 11, 19, 21, следующие по улице Синяева и переулку Левшинскому от остановки «Кирова» до остановки «Красноуральская».