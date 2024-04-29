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Тюменец приехал в Ирбит и лишился автомобиля после рецидива с пьяной ездой

19.18 Среда, 8 мая 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
В Ирбите прошёл суд над жителем Тюмени, который в родном городе докатался пьяным за рулём до административных санкций, и тем же самым занялся на территории Свердловской области. Теперь его судили по уголовному кодексу.

Ирбитские постовые задержали пьяного тюменца в августе прошлого года, когда она катался за рулём своего импортного автомобиля марки «Форд Фокус». От управления транспортным средством его сразу отстранили, а, выяснив, что ещё не прошёл последний срок его прошлого административного наказания за то же нарушения, возбудили уголовное дело. В суд 34-летний мужчина пошёл по статьям «управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения» и «управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ».

Дело рассматривалось в Ирбитском районном суде, который признал тюменца виновным. Приговором для него стало наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

«Суд, с учетом личности осужденного, заменил наказание в виде лишения свободы на 1 год принудительных работ с удержанием 15 % заработной платы осужденного в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года. Учитывая, что указанный автомобиль марки «Форд Фокус» после совершения преступления был продан супругой виновного лица, суд взыскал с виновного денежную сумму в размере 282 тысяч рублей, равную стоимости проданного транспортного средства», — пишет об этом деле пресс-служба прокуратуры Свердловской области.


Недовольный таким приговором, тюменец пытался изменить его через апелляцию, но областной суд решение ирбитского судьи оставил без изменений.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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