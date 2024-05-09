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На параде Победы в Верхней Пышме впервые показали гражданскую технику

19.11 Четверг, 9 мая 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В параде Победы в Медной столице Урала в традиционном торжественном шествии исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса Верхней Пышмы впервые участвовали гражданские автомобили первого периода 20-го века в СССР.



Среди гражданской техники был представлен ГАЗ-А, который использовали в рабоче-крестьянской Красной армии в качестве командирского автомобиля. После него был показан ГАЗ-М1, ставший самым распространённым легковым автомобилем Красной армии. В 41-м году в армии их насчитывалось 10,5 тысячи экземпляров. Также по главной улице города проехал ГАЗ-03-30, используемый в то время в качестве эвакуационного транспорта и санитарного автомобиля, – в коллекции музея он появился относительно недавно – и пожарная машина.






На параде были показаны и машины послевоенных лет, которые показывают насколько быстро советское государство прошло путь от создания собственных автомобилей на базе иностранной техники до производства оригинальных машин.





ГАЗ-М-20 «Победа» начал разрабатываться ещё в годы Великой Отечественной войны, и стал одним из первых советских автомобилей с полностью оригинальной конструкцией – и ГАЗ-12 (ЗИМ), также ставший одним из главных правительственных автомобилей той эпохи. Ещё одним уникальным автомобилем на параде стал ЗИС-110Б – на такой же машине в 1955 впервые стали принимать парады 9 мая на Красной площади.





Готовить технику к параду начали ещё в феврале. Запчасти для техники восстанавливал и воссоздавал с нуля крупный штаб специалистов ЧУК «Музейный комплекс». Сложнее всего было с мелкими узлами, так как их трудно найти, вследствие чего приходится создавать самостоятельно по старым чертежам, которые смогли сохраниться, по тем же самым технологиям, которые использовались в военные годы, чтобы повторить точь-в-точь. Если внести изменения, то автомобиль или любая другая единица техники, может потом работать некорректно после этого.





По словам специалиста экспозиционно-выставочного отдела «Музейного комплекса» Дмитрия Плетнёва, запчасти, в том числе двигатели, для техники, связанной с военной отраслью, было найти проще, чем для гражданских автомобилей.

В основном проблемы были с изделиями из резины: уплотнители, различные патрубки. Её приходилось менять на современные аналоги, наиболее подходящие. Такая же ситуация была с двигателями, при восстановлении которых тоже приходилось применять актуальные технологии. Воссоздать двигатель тех лет, не имея подробной технической информации, практически невозможно.

Боевых машин тех лет на параде тоже было очень много.
















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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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