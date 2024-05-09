Возрастное ограничение 18+
На параде Победы в Верхней Пышме впервые показали гражданскую технику
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В параде Победы в Медной столице Урала в традиционном торжественном шествии исторической военной техники из коллекции Музейного комплекса Верхней Пышмы впервые участвовали гражданские автомобили первого периода 20-го века в СССР.
Среди гражданской техники был представлен ГАЗ-А, который использовали в рабоче-крестьянской Красной армии в качестве командирского автомобиля. После него был показан ГАЗ-М1, ставший самым распространённым легковым автомобилем Красной армии. В 41-м году в армии их насчитывалось 10,5 тысячи экземпляров. Также по главной улице города проехал ГАЗ-03-30, используемый в то время в качестве эвакуационного транспорта и санитарного автомобиля, – в коллекции музея он появился относительно недавно – и пожарная машина.
На параде были показаны и машины послевоенных лет, которые показывают насколько быстро советское государство прошло путь от создания собственных автомобилей на базе иностранной техники до производства оригинальных машин.
ГАЗ-М-20 «Победа» начал разрабатываться ещё в годы Великой Отечественной войны, и стал одним из первых советских автомобилей с полностью оригинальной конструкцией – и ГАЗ-12 (ЗИМ), также ставший одним из главных правительственных автомобилей той эпохи. Ещё одним уникальным автомобилем на параде стал ЗИС-110Б – на такой же машине в 1955 впервые стали принимать парады 9 мая на Красной площади.
Готовить технику к параду начали ещё в феврале. Запчасти для техники восстанавливал и воссоздавал с нуля крупный штаб специалистов ЧУК «Музейный комплекс». Сложнее всего было с мелкими узлами, так как их трудно найти, вследствие чего приходится создавать самостоятельно по старым чертежам, которые смогли сохраниться, по тем же самым технологиям, которые использовались в военные годы, чтобы повторить точь-в-точь. Если внести изменения, то автомобиль или любая другая единица техники, может потом работать некорректно после этого.
По словам специалиста экспозиционно-выставочного отдела «Музейного комплекса» Дмитрия Плетнёва, запчасти, в том числе двигатели, для техники, связанной с военной отраслью, было найти проще, чем для гражданских автомобилей.
В основном проблемы были с изделиями из резины: уплотнители, различные патрубки. Её приходилось менять на современные аналоги, наиболее подходящие. Такая же ситуация была с двигателями, при восстановлении которых тоже приходилось применять актуальные технологии. Воссоздать двигатель тех лет, не имея подробной технической информации, практически невозможно.
Боевых машин тех лет на параде тоже было очень много.
Среди гражданской техники был представлен ГАЗ-А, который использовали в рабоче-крестьянской Красной армии в качестве командирского автомобиля. После него был показан ГАЗ-М1, ставший самым распространённым легковым автомобилем Красной армии. В 41-м году в армии их насчитывалось 10,5 тысячи экземпляров. Также по главной улице города проехал ГАЗ-03-30, используемый в то время в качестве эвакуационного транспорта и санитарного автомобиля, – в коллекции музея он появился относительно недавно – и пожарная машина.
На параде были показаны и машины послевоенных лет, которые показывают насколько быстро советское государство прошло путь от создания собственных автомобилей на базе иностранной техники до производства оригинальных машин.
ГАЗ-М-20 «Победа» начал разрабатываться ещё в годы Великой Отечественной войны, и стал одним из первых советских автомобилей с полностью оригинальной конструкцией – и ГАЗ-12 (ЗИМ), также ставший одним из главных правительственных автомобилей той эпохи. Ещё одним уникальным автомобилем на параде стал ЗИС-110Б – на такой же машине в 1955 впервые стали принимать парады 9 мая на Красной площади.
Готовить технику к параду начали ещё в феврале. Запчасти для техники восстанавливал и воссоздавал с нуля крупный штаб специалистов ЧУК «Музейный комплекс». Сложнее всего было с мелкими узлами, так как их трудно найти, вследствие чего приходится создавать самостоятельно по старым чертежам, которые смогли сохраниться, по тем же самым технологиям, которые использовались в военные годы, чтобы повторить точь-в-точь. Если внести изменения, то автомобиль или любая другая единица техники, может потом работать некорректно после этого.
По словам специалиста экспозиционно-выставочного отдела «Музейного комплекса» Дмитрия Плетнёва, запчасти, в том числе двигатели, для техники, связанной с военной отраслью, было найти проще, чем для гражданских автомобилей.
В основном проблемы были с изделиями из резины: уплотнители, различные патрубки. Её приходилось менять на современные аналоги, наиболее подходящие. Такая же ситуация была с двигателями, при восстановлении которых тоже приходилось применять актуальные технологии. Воссоздать двигатель тех лет, не имея подробной технической информации, практически невозможно.
Боевых машин тех лет на параде тоже было очень много.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области на 67,6% вырос спрос на аренду спецтехники и коммерческого транспорта
02 мая 2024
02 мая 2024
Пожарные машины из разных эпох проехались по Екатеринбургу
30 апреля 2024
30 апреля 2024