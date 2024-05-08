Возрастное ограничение 18+
На три месяца в Екатеринбурге закроют движение по переулку Мельковскому
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге три месяца нельзя будет проехать по переулку Мельковскому в районе 4-го и 5-го домов. Движение будет закрыто.
С 15 мая по 16 августа специализированный застройщик «Ривьера-центр» будет проводить там работы по перекладке существующего ливневого коллектора, сообщили в пресс-службе мэрии.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Напомним, что в уральской столице ради ремонта трамвайных линий приостановят 11 маршрутов.
С 15 мая по 16 августа специализированный застройщик «Ривьера-центр» будет проводить там работы по перекладке существующего ливневого коллектора, сообщили в пресс-службе мэрии.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Напомним, что в уральской столице ради ремонта трамвайных линий приостановят 11 маршрутов.
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