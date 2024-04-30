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Пожар в Екатеринбурге потушили на площади 600 «квадратов»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Пожар в Екатеринбурге удалось потушить. Огнеборцы потушили на площади 600 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.
Чтобы потушить пожар огнеборцам пришлось нарастить группировку до 13 единиц техники и 37 человек личного состава.
«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на пожаре в Екатеринбурге. Причину возгорания устанавливают специалисты органов дознания государственного пожарного надзора»,
– рассказали спасатели.
Чтобы потушить пожар огнеборцам пришлось нарастить группировку до 13 единиц техники и 37 человек личного состава.
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