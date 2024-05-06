Возрастное ограничение 18+
Дорожники предупреждают свердловских автомобилистов об возможных пробках на Пермском тракте
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский «Уралуправтодор» предупреждает водителей о возможных пробках на Пермском тракте из-за ремонтных работ и снегопада.
В связи с этим в «Уралуправтодоре» предлагают пользоваться железнодорожным транспортом, если это возможно. Водителям грузовиков предлагают искать альтернативные пути объезда.
«В выходные и праздничные дни с увеличением трафика возможны заторы. В ночь с 9 на 10 мая прогнозируются осадки в виде мокрого снега, что также может затруднить проезд»,
– сообщают дорожники.
В связи с этим в «Уралуправтодоре» предлагают пользоваться железнодорожным транспортом, если это возможно. Водителям грузовиков предлагают искать альтернативные пути объезда.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию