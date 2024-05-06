Дорожники предупреждают свердловских автомобилистов об возможных пробках на Пермском тракте





– сообщают дорожники. «В выходные и праздничные дни с увеличением трафика возможны заторы. В ночь с 9 на 10 мая прогнозируются осадки в виде мокрого снега, что также может затруднить проезд»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловский «Уралуправтодор» предупреждает водителей о возможных пробках на Пермском тракте из-за ремонтных работ и снегопада.В связи с этим в «Уралуправтодоре» предлагают пользоваться железнодорожным транспортом, если это возможно. Водителям грузовиков предлагают искать альтернативные пути объезда.