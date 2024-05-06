Гусеничная платформа ученого Пермского политеха выполнит широкий спектр работ

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Во многих отраслях промышленности, например, в строительстве или при добыче полезных ископаемых часто используют гусеничную платформу для перемещения тяжелых грузов. Это транспортное средство, которое дистанционно управляется оператором, что снижает риск получения травм и повышает безопасность на рабочем месте. У большинства таких устройств функционал сильно ограничен – они предназначены только для конкретных сфер применения. Студент Пермского политеха разработал универсальную гусеничную электрическую платформу для решения широкого спектра задач. Установка мобильного шасси полезна как на промышленном производстве, так и на государственной службе, а именно поможет работе МЧС, пожарной части, скорой помощи и вооруженным силам РФ.Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».Разработка молодого ученого представляет собой электрическое управляемое оператором шасси с различным навесным оборудованием. Оно включает в себя два мотора привода гусениц, которые в отличие от колесных транспортных средств позволяют передвигаться по пересеченной местности. При достаточно небольших габаритах (40х100х120 см) грузоподъемность платформы доходит до 400 кг, а скорость до 10 км/час. Встроен электрический привод, позволяющий использовать устройство до 8 часов.Особенность установки – дистанционное управление большим количеством исполнительных устройств, находящихся на платформе (освещение, сервоприводы, двигатели). Она позволяет устанавливать различное оборудование и манипуляторы, которыми оператор может управлять для выполнения рабочих задач. Такое преимущество повышает конкурентоспособность разработки на рынке.Шасси оборудовано качественной камерой, поэтому весь процесс передается специалисту на компьютер или видео-очки в режиме реального времени без задержек и помех. Хорошая видимость картинки сохраняется и днем, и ночью.– В настоящее время технологии позволяют сделать эффективную электрическую платформу, которая обеспечивает безопасность персонала, упрощает и ускоряет выполнение задач по уборке, осмотру территорий, эвакуации, доставке и даже разминированию. Наше устройство покрывает обширный спектр работ, их выполнение может быть всесезонным и производиться в любое время суток при любой погоде, а удаленное управление оператором позволяет работать из зданий или транспорта, даже не выходя на улицу, – поделился руководитель проекта, студент кафедры «Автоматизация технологических процессов» ПНИПУ Михаил Борисов.Помимо доставки крупногабаритного оборудования комплектация многофункциональной платформы позволяет использовать ее и для дорожно-уборочных работ. Например, с помощью насадки роторного снегоуборщика можно легко убирать снег по городу, а полимерной щеткой чистить улицы, парки, дворы от листьев и пыли. Также есть возможность устанавливать насадку-косилку, которая подстрижет газоны и безопасно уберет борщевик с обочин без риска получить ожоги. Для работы в сельском хозяйстве устанавливаются насадка-распылитель и дополнительный бак для жидкости, чтобы обработать поля удобрениями.Спецслужбы смогут применять платформу в чрезвычайных ситуациях, так как манипулятором можно увезти неопознанные предметы в безопасное место, либо уничтожить взрывоопасные объекты (снаряды, мины). Оснащение устройства тепловизионной камерой и мощной инфракрасной подсветкой поможет МЧС и пожарным проводить поисковые работы в ночное время суток. А оборудовав платформу лежачим местом (носилками), можно эвакуировать пострадавших из труднодоступных мест.– У платформы низкий уровень шума. При работе она практически не издает звуков. Это позволит использовать ее в тихих районах даже ночью и проживающие рядом люди не будут раздражены шумами, как это бывает от инструментов на двигателе внутреннего сгорания. Мы планируем внедрять в устройство компьютерное зрение, чтобы повысить безопасность окружающих при использовании на улице, – объясняет Михаил Борисов.Разработчику уже поступили предложения использования мобильного шасси на СВО, так как подвоз припасов и эвакуация раненных – это основные задачи на поле боя. Для вооруженных сил РФ подобная техника актуальна, потому что она малозаметна для дронов, тихая и может вести на себе особо ценный груз для солдат в самые опасные районы, при этом жизням операторов ничего не угрожает.– Михаил со школы увлекается робототехникой. И уже, будучи студентом Пермского политеха, применяет свои навыки для разработки качественных инженерных продуктов. Так появилось самоходное многофункциональное гусеничное шасси, на которое уже сейчас есть спрос от предприятий, – рассказывает доцент кафедры «Автоматизация технологических процессов» ПНИПУ Илья Вялых.Разработка многофункциональной платформы ученого Пермского политеха направлена на решение широкого спектра промышленных, обслуживающих и стратегических задач России. Характеристики устройства делают его универсальным, компактным и безопасным способом выполнения работ в любой сфере.